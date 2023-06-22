Борьба с партизанами: Россия перебрасывает спецназ ГРУ к границе с Украиной, — ЦНС

По информации подполья, действия российской власти подогревают противостояние между ССО и ГРУ на фоне распределения силового контроля и их влияния в приграничных регионах РФ.

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Власти РФ вынуждены активизировать контрпартизанские меры в связи с усилением внутреннего партизанского движения на территории Брянской и Курской областей. Об этом в четверг, 22 июня сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Для этой цели 50 военнослужащих спецподразделения главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (известное по старому названию – ГРУ) были переброшены в пгт Теткино Курской области и в поселок Суземку Брянской области.

"В то же время, усилилась конфронтация между российским ССО и ГРУ из-за распределения влияния", – отмечают в Центре национального сопротивления.

Партизанское движение внутри России

Напомним, 22 мая 2023 года РДК и легион "Свобода России" совершили рейд в Белгородскую область. Они заявили, что намерены освободить Россию от путинского диктата и сделать Белгородщину демилитаризованной зоной.

Позднее, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отметил, что события в Белгородской области стали крупнейшим вооруженным сопротивлением режиму Путина в России.

В первых числах июня бойцы легиона "Свобода России" опубликовали кадры нанесения удара по месту сосредоточения российской армии в районе Шебекино, Белгородской области.

По состоянию на 9 июня Фокус описал ситуацию в Белгородской области, где уже сформировалась так называемая "серая зона" под контролем российских добровольческих формирований.