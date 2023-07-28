"Проти власного населення": росіяни планують теракти в Брянській області, — ЦНС (карта)

За даними українського підпілля, російська влада має намір здійснити теракти в районі від Нових Юрковичів до Білої Берізки, що недалеко від кордону з Україною.

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Влада Російської Федерації планує здійснити теракти проти власних громадян на території Брянської області. Про це пише Центр національного опору (ЦНС) 28 липня.

"У Брянській області, в районі від Нові Юрковичі до Білої Берізки, російська влада планує проведення терактів проти власного населення", — йдеться в публікації.

Згадані населені пункти розташовані неподалік від кордону з Україною.

Нові Юрковичі та Біла Берізка розташовані недалеко від кордону

Повідомляють, що зараз у РФ відбувається інформаційна підготовка до операції. Місцевих жителів попереджають про можливе проникнення українських диверсійно-розвідувальних груп нібито для здійснення диверсій проти цивільного населення.

"Для імітації протидії в район прибуває посилення для контрдиверсійних заходів", — зазначають у ЦНС.

В українському підпіллі також підкреслили, що ЗСУ не воюють проти мирних жителів і не планують жодних терактів на території РФ.

Нагадаємо, що 19 липня в Климовському районі Брянської області РФ загинули троє військовослужбовців російських збройних сил. За даними ЗМІ, контрактники підірвалися на протитанковій міні.

Раніше, 16 липня, у Брянську сталася пожежа у військовому госпіталі для ветеранів. Примітно, що будівля горить не вперше. Пропагандисти заявили, що в госпіталі нібито загорілося будівельне сміття.

За даними ЦНС від 22 червня, влада РФ змушена активізувати контрпартизанські заходи у зв'язку з посиленням внутрішнього партизанського руху на території Брянської та Курської областей. Для цього Росія перекидає спецпідрозділи ГРУ до кордону з Україною.