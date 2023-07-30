Бойцов ВСУ переобуют в кроссовки: в Минобороны поделились подробностями испытаний

По информации оборонительного ведомства, в эксперименте приняло участие более 10 украинских компаний и первый этап испытаний завершился.

Бойцы Вооруженных сил Украины в скором времени могут получить обновленную форму. На удобство были испытаны новые "тактические кроссовки". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 30 июля.

Более 10 отечественных компаний вызвались предоставить свои модели обуви для тестового использования потенциальными потребителями. Первый этап испытаний бойцами ВСУ на удобство и комфорт уже завершился.

"После получения отзывов из войск, офицеры ЦУРСМЗ прорабатывают техническую спецификацию по данному предмету с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих. А далее – утверждение образца-эталона", — говорится в сообщении.

Результатом проделанной работы является принятие и обеспечение Вооруженных сил Украины новым предметом вещевого имущества или же существенный апгрейд уже существующих.

По существующим нормативам на июль 2023 года, военных должны обеспечить полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами. Вскоре к этому списку могут добавить тактические кроссовки.

Когда именно произойдут изменения и украинские военные начнут использовать кроссовки — пока что неизвестно. В Минобороны больше не делились подробностями испытаний.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в Херсоне аудит выявил нарушения при закупке формы для ВСУ. Глава ОГА Александр Прокудин тогда заявлял, что закупленная для теробороны форма была пошита из некачественных материалов и ее будто даже не планировали раздавать военным.