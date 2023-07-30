"Россия должна уйти": Ермак подтвердил проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии

По словам главы ОП, формула мира Владимира Зеленского состоит из трехфазной структуры и к концу года должна начаться ее реализация.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что в Саудовской Аравии на следующей неделе должен состояться саммит по формуле мира Владимира Зеленского и поделился некоторыми подробностями. Об этом он написал в своем Telegram-канале 30 июля.

По его словам, встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности и политических советников глав многих стран. Всего реализация формулы мира состоит из трехфазной структуры:

первая включает в себя встречи с послами по каждому пункту;

вторая — встречи советников по национальной безопасности для поиска оптимальных механизмов реализации формулы;

третий этап является непосредственной реализацией формулы мира, который планируют провести уже до конца этого года.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город", — говорится в сообщении.

Отдельно Андрей Ермак отметил, что формула мира Владимира Зеленского обсуждается в индивидуальном и групповом формате практически каждую неделю и именно эта инициатива должна стать основой, ведь война идет на нашей территории.

"Россия должна уйти с нашей земли. Это ключевой момент. Продолжаем работать. Слава Украине!" — подытожил глава Офиса президента.

Напомним, 30 июля сообщалось, что в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине, куда не приглашали Российскую Федерацию. По информации журналистов, состоится встреча в городе Джидда на побережье Красного моря 5 и 6 июля.