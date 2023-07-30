"Год возмездия": СтратКом ВСУ анонсировал атаку БПЛА на Москву 24 августа (видео)

На опубликованном ведомством мультфильме можно увидеть, как воздушные цели успешно поражают объекты противника в разных точках на карте. Финальным "аккордом", судя по ролику, будет удар БПЛА по Москве.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ (СтратКом) поделились интригующим роликом, где анонсировали масштабные события в августе. Об этом сообщает пресс-служба организации 30 июля.

Ролик выполнен в формате анимации. В кадре стоит расстроенный маленький мальчик рядом с полностью разрушенными в результате обстрелов домами. Внезапно на траве он находится старый рисунок с семьей на фоне украинского флага, что его явно воодушевляет.

Из него он создал бумажный самолет, который в полете превратился в ударный БПЛА. В воздухе были десятки таких объектов.

"Год возмездия продолжается. Даты меняются. А результат остается – боль и трагедия оккупантов", — говорится в сообщении.

В результате БПЛА на ролике попадали точно в цель — склады и штабы противника на территории Российской Федерации и в оккупированных городах Украины, которые под временным контролем Москвы.

Некоторые из объектов поражали даже самые дальние объекты в тылу РФ, как нарисовано в ролике.

Под конец ролика одному из БПЛА удалось добраться до столицы — Москвы, на чем картинка прерывается и появляется лишь надпись "24 августа" на фоне Красной площади. В эту дату отмечается День независимости Украины.

Примечательно, что ролик был опубликован в день, когда неизвестный воздушный объект атаковал бизнес-центр в российской столице.

В ночь на 30 июля жители Москвы и Подмосковья могли слышать громкие взрывы, которые, как отметил мэр города Сергей Собянин, якобы связаны с работой ПВО и атакой БПЛА.