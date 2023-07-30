"Враг выбит": в DeepState заявили об успехах ВСУ в районе Сватово (карта)

По данным аналитиков, на Сватовском направлении проведены стабилизационные мероприятия, а Силы обороны смогли остановить продвижение ВС РФ благодаря передислокации резервов.

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось выбить российских оккупантов в районе населенного пункта Надия и части Новоегоровки. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

По данным источника, в направлении Сватово Луганской области были успешно проведены стабилизационные операции силами обороны Украины.

"На Сватовском направлении проведены стабилизационные мероприятия, где Силами обороны Украины был выбит враг из района Надии и части Новоегоровки. Благодаря подтянутым резервам и дополнительным силам, оккупант был остановлен", — говорится в сообщении.

Сватовское направление

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что украинские защитники отразили атаки врага восточнее Берестового Харьковской области на Купянском направлении. Враг пытался атаковать в районе города Марьинка и Победы Донецкой области.

На других направлениях враг наносит авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В частности, на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки.

Напомним, 29 июля в ISW заявили, что в Кремле начали больше беспокоиться последствиями наступления Украины, которая стремится освободить свои территории. Как отметили аналитики, инициатива Минобороны России относительно увеличения максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.