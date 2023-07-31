Гарантии безопасности: Ермак назвал дату начала переговоров с США

Глава ОП подчеркнул, что Украина не может вступить в НАТО, пока идет война. Поэтому гарантии безопасности будут действовать в переходный период.

На этой неделе Украина начнет переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о предоставлении гарантий безопасности. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

"Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности. Пока в нашей стране идет война и мы не можем присоединиться к НАТО, наше государство должно заручиться надежными гарантиями на переходный период", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, уже есть результаты работы международной рабочей группы, которую возглавляет Ермак и бывший генсекретарь НАТО Андерс фог Расмуссен. В частности, это Совместная декларация, которую в Вильнюсе (Литва) приняли руководители государств Большой Семерки и Украины.

К Декларации уже присоединились более десяти других стран, и присоединяются новые государства каждую неделю. С этими государствами Украина заключит систему двусторонних договоров, которые будут содержать конкретные гарантии безопасности. Андрей Ермак отметил, что сейчас Украина работает над двусторонними соглашениями с каждым из этих партнеров.

Тогда как с США переговоры начнутся уже на этой неделе. Гарантии безопасности для Украины станут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать врага в будущем.

"Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки. Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказании агрессора", — пояснил он.

Глава ОП Ермак добавил, что гарантии безопасности являются важной предпосылкой для восстановления и развития Украины.

Напомним, 24 июля министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония поддерживает проукраинскую позицию, в частности относительно движения Украины в НАТО.

23 июля в СМИ сообщили, что США и Германия совместными усилиями не пустили Украину в НАТО на Саммите в Вильнюсе. По информации журналистов, ставка Украины на конкретные шаги по вступлению в Альянс не сработала из-за противодействия представителей Берлина и Вашингтона. В результате этого президент Украины Владимир Зеленский назвал дальнейшие переговоры на саммите в Литве "абсурдными".