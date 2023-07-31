"Будут платить за гробы": Польша не исключает вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси

Наемникам Евгения Пригожина, если они попытаются совершить провокацию и пересечь государственную границу, придется встретиться с польскими и американскими военнослужащими.

Вице-спикер Сената Польши Михал Каминский рассказал об ответе, который получат наемники ЧВК "Вагнер" в случае, если попытаются атаковать польскую территорию. О ситуации вице-спикер рассказал в эфире канала Espreso.TV.

Каминский заверил, что польские чиновники следят за деятельностью в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" и главы компании Евгения Пригожина. При этом их воспринимают не как исполнителей воли президента Беларуси Александра Лукашенко, а как представителей России.

Политик признал, что может существовать угроза для Сувальского коридора: "Возможны провокации, но угрозу для Варшавы и Жешува мы не видим". Если же провокации все же состоятся, то ответ будет силовым, намекнул Каминский, риторически спросив: "Кто будет покупать гробы?" для тех, кто попытается совершить какую-то провокацию.

Отметим, Сувальский коридор — участок границы между Польшей и Литвой, к которому прилегают границы Калининградской области РФ и Белорусской Республики. Этот участок получил название из-за польского города Сувалки. Длина участка — около 80-90 км.

Сувальский коридор — местность на границе Польши и Беларуси Фото: Википедия

Если "вагнеровцы" попытаются пробраться на территорию Польши, чтобы совершить там теракт, то силовые структуры их обезвредят, уверен вице-спикер: "Любой российский агрессор, который к нам придет, будет просто убит".

Противодействовать нападающим будут и полицейские, и пограничники, уверен польский политик. Кроме того, он напомнил, что в Жешуве находятся американские военные, которые также готовы дать отпор.

Каминский, обосновывая уверенность поляков, ссылался на высказывание президента США Джо Байдена, который зимой посещал Польшу и заявил, что будет ее защищать: "Мы, как территория НАТО, имеем единое пространство безопасности. Американский президент сказал, что будет защищать каждый сантимент польской земли".

Отметим, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Всеукраинского телемарафона также прокомментировал возможные угрозы со стороны "вагнеровцев". По его словам, на территории Беларуси обнаружено около 5 тысяч наемников — они за несколько сотен километров как от Украины, так и от границ Литвы и Беларуси. Угрозы они пока не представляют. Что касается возможных атак в сторону Польши и Литвы, то офицер заверил, что разведки всех трех стран взаимодействуют между собой, поэтому неожиданностей не произойдет.

Стоит отметить, Польша возвела многометровый забор на границе с Беларусью и готовится построить аналогичный на границе с Россией. Забор оборудован системами мониторинга и защиты и возведен в течение года так называемого "мигрантского кризиса", который устроил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко в недавнем заявлении намекнул, что "польский империализм" угрожает западу Украины. При этом политик заверил, что "едва сдерживает" наемников "Вагнера", которые готовы захватить, например, аэродром в Жешуве.