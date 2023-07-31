"Это очевидно": Игнат предупредил о возможном возобновлении ракетных ударов ВС РФ по энергетике

Представитель Воздушных сил ВСУ считает, что все энергетические объекты страны "расписаны на бумаге" у врага. Украина не имеет возможности скрыть от врага расположение инфраструктуры, поскольку когда-то мы находились в составе одного государства.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат убежден, что ВС РФ могут возобновить ракетные удары по украинской энергетике уже осенью. Об этом он сообщил в интервью "Новости Live".

"Это очевидно. Думаю, все объекты нашей энергетики у них расписаны на бумаге. Что можно скрыть, если когда-то мы были одним государством и никуда все наши станции и подстанции не делись", — сказал Юрий Игнат.

Он заявил, что оккупанты будут пытаться ударить как можно сильнее, чтобы причинить как можно больше убытков. По словам Юрия Игната, также очевидно, что враг может атаковать различные объекты критической инфраструктуры. В частности, энергетику, ведь именно от нее зависит экономика и промышленность, военная сфера и благосостояние граждан.

Напомним, 30 июля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Конгресса местной и региональной власти Украины в Ивано-Франковске заявил о возможном продолжении вражеских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в текущий зимний период.

Также 28 июля Фокус писал, что в новом осенне-зимнем периоде возможны многочасовые отключения света в разных городах из-за высокой вероятности ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.

27 июля председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики делают все возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона. Однако он посоветовал не избавляться от генераторов.