Россияне все чаще сталкиваются с войной и законы Госдумы это усугубят, — разведка Британии

По информации аналитиков, для российских мужчин значительно увеличились шансы того, что они будут вынуждены воевать. Кремль больше не может огораживать население от боевых действий.

Российской Федерации с каждым днем все сложнее оградить своих граждан от войны в Украине, которую начал Владимир Путин и представители Кремля. Теперь они вынуждены идти на отчаянные шаги. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 31 июля.

По словам аналитиков, российские власти начали больше уделять внимания внесению поправок в законодательство, которые разрешают в максимально быстрые сроки призывать в армию больше мужчин призывного возраста.

Кроме того, начиная со середины июля, максимальный возраст призыва на военную службу был увеличен с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел на уровне 18 лет.

"Хотя призывники в настоящее время не дислоцируются в Украине, дополнительные призывники освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России", — говорится в сообщении.

24 июля Владимир Путин также подписал закон, который предусматривает максимально допустимый возраст призывников в резерве. Отныне старших офицеров могут забрать до 70 лет.

Аналитики считают, что все выше принятые законы должны будут якобы обеспечить более быстрое пополнение войск на войне в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Кремлю становится все сложнее огораживать граждан от войны в Украине Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 30 июля жители Москвы и Подмосковья могли слышать громкие взрывы, которые, как отметил мэр города Сергей Собянин, якобы связаны с работой ПВО и атакой БПЛА.