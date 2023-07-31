ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге: есть жертвы (фото, видео)

Местные власти подтвердили атаку и призвали граждан не выходить из укрытий, пока сохраняется опасность. Корреспондент Фокуса уточняет, взрывы прогремели в Кривом Роге до объявления воздушной тревоги.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в жилой дом. Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила вражескую атаку 31 июля.

В Воздушных силах предупредили о баллистической угрозе в Днепропетровской области, после чего практически сразу в Кривом Роге прозвучали громкие взрывы. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале оперативно подтвердил информацию.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак также сообщил о взрывах в городе, призвав украинцев соблюдать информационную тишину.

В МВД отметили, что на место удара ракеты прибыли оперативно все необходимые службы, которые должны будут справиться с последствиями. Граждан призвали придерживаться правил безопасности и находиться в укрытиях до тех пор, пока угроза не пропадет.

Глава МВД Игорь Клименко также отреагировал на атаку и поделился новыми подробностями. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание учебного заведения и под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели и полиция.

Вторая ракета ВС РФ разрушила секции жилого дома с 4 по 9 этажи.

"По состоянию на 10:15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Спасатели тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривому Роге Фото: Telegram

Корреспондент Фокуса отмечает, что взрывы в городе прогремели до объявления воздушной тревоги. Ракеты летели очень низко, а попадание зафиксировано в двух многоэтажных зданиях.

Напомним, 31 июля сообщалось, что РФ готовится к новым атакам по Украине. Хоть ВС РФ не вывели на воду ракетоносители, в пунктах базирования "они абсолютно готовы". В командовании предупреждают, что Россия использует практику нанесения ракетных ударов из бухт в Черном море.