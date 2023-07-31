Сразу после Кривого Рога: оккупанты сообщили о массированном обстреле Донецка (фото)

В результате прилета снарядов, как утверждает нелегитимная администрация, загорелся маршрутный автобус и частные автомобили. Ворошиловский район уже ранее попадал под массированный обстрел несколькими днями ранее.

Оккупационная администрация заявила об обстреле центра Донецка, в результате которого есть жертвы среди мирного населения и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный россиянами "мэр" областного центра Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале 31 июля.

"В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и 2 легковые машины. Есть пострадавшие. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

Также местные "власти" отмечают, что по предварительной информации якобы погиб один человек и еще четверо ранены.

Позже Алексей Кулемзин начал делиться данными об обстреле Киевского и Куйбышевского районов города, призвав местное население не выходить из укрытий без необходимости.

Чем именно якобы обстреливали Донецк — неизвестно.

"Во время обстрела Куйбышевского района по пр. Панфилова произошло попадание в помещение нотариальной конторы с последующим возгоранием", — продолжил "мэр" города.

"Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram "Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram "Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram "Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram "Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram "Власти" Донецка сообщили об обстреле города Фото: Telegram

Telegram-канал "Новости Донбасса" при этом пишет, что один из районов уже попадал под обстрел в прошедшую пятницу, когда было повреждено здание "МВД ДНР".

Все это происходило в то время, как российские оккупанты наносили ракетные удары по Кривому Рогу и Херсону.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Россия обстреляла предварительно баллистическими ракетами Кривой Рог. Взрывы зафиксированы в жилом доме и учебном заведении. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что под завалами могут находиться люди, минимум один человек погиб.

Позже отреагировал на ракетный удар президент страны Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога. Он отметил, что россияне продолжают террор, убивают местных жителей и разрушают здания.