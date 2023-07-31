"Используется для хранения оружия": на Курской АЕС возникла проблема на энергоблоке, — СМИ

В пресс-службе станции заявили, что один из двух турбогенераторов энергоблока был отключен для устранения признаков вибрации подшипников.

Курская атомная электростанция (АЭС) снизила мощность энергоблока №2 на 50% с целью устранения возникших неполадок. Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу атомной станции.

"Мощность энергоблока №2 Курской АЭС снижена до 500 МВт. 29 июля в 08:51 мск персонал блочного щита управления в соответствии с регламентом эксплуатации отключил от сети один из двух турбогенераторов для устранения признаков вибрации подшипников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что осенью 2022 года в ГУР заявили, что российская армия использует территорию Курской АЭС и предприятий, связанных с ней, для хранения ракет С-300, а также, возможно, иранских баллистических ракет. Не исключено, что указанный объект используется российскими войсками в военных целей. "Курскатомэнергоремонт" непосредственно приближено к Курской АЭС и имеет повышенную опасность. В его ангарах ВС РФ скрыто размещают и обслуживают боеприпасы к ракетному вооружению и иранских беспилотников.

А 14 июля Курчатов Курской области атаковали беспилотники. В российских источниках заявляют, что взрывы произошли в критической близости от Курской АЭС.