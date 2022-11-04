РФ может использовать Курскую АЭС для хранения иранских баллистических ракет, – ГУР

По данным разведчиков, на предприятии "Курскатомэнергоремонт" были замечены гражданские машины на иранских номерах с неизвестным грузом.

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Российская армия использует территорию Курской АЭС и предприятий, связанных с ней, для хранения ракет С-300, а также, возможно, иранских баллистических ракет. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики получили информацию, что ВС РФ на протяжении последних недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" свозили ракеты к ЗРК С-300. Предприятие находится в Иваново Курской области. Также в конце октября были замечены гражданские машины на иранских номерах с неизвестным грузом. РФ может хранить на предприятии иранские баллистические ракеты. Поэтому данные разведки должны стать предметов для проверок от МАГАТЭ и других организаций, подчеркнули в ГУР.

Не исключено, что указанный объект используется российскими войсками в военных целей. "Курскатомэнергоремонт" непосредственно приближено к Курской АЭС и имеет повышенную опасность. В его ангарах ВС РФ скрыто размещают и обслуживают боеприпасы к ракетному вооружению и иранских беспилотников.

Напомним, в ВВС Украины заявили, что РФ разместит иранские ракеты к северу от Украину.

Ранее Иран заявил о желании вести переговоры с Украиной. Они продолжают утверждать, что они ничего не поставляют РФ.