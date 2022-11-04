РФ може використовувати Курську АЕС для зберігання іранських балістичних ракет, – ГУР

За даними розвідників, на підприємстві "Курськатоменергоремонт" було помічено цивільні машини на іранських номерах із невідомим вантажем.

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Російська армія використовує територію Курської АЕС і підприємств, пов'язаних із нею, для зберігання ракет С-300, а також, можливо, іранських балістичних ракет. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники отримали інформацію, що ЗС РФ протягом останніх тижнів до підземних ангарів підприємства "Курськатоменергоремонт" звозили ракети до ЗРК С-300. Підприємство знаходиться в Іваново Курської області. Також наприкінці жовтня було помічено цивільні машини на іранських номерах із невідомим вантажем. РФ може зберігати для підприємства іранські балістичні ракети. Тому дані розвідки мають стати предметами для перевірок від МАГАТЕ й інших організацій, наголосили в ГУР.

Не заперечується, що зазначений об'єкт використовується російськими військами у воєнних цілях. "Курськатоменергоремонт" безпосередньо наближено до Курської АЕС і має підвищену небезпеку. У його ангарах ЗС РФ приховано розміщують та обслуговують боєприпаси до ракетного озброєння та іранських безпілотників.

Нагадаємо, у ВПС України заявили, що РФ розмістить іранські ракети на північ від України.

Раніше Іран заявив про бажання вести переговори з Україною. Вони продовжують стверджувати, що нічого не поставляють РФ.