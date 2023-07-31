Аэроразведчики ВСУ уничтожили вражескую технику ударным дроном (видео)

Россияне бросили свою боевую машину, а впоследствии остались без техники. Украинские военные ликвидировали БМП благодаря ударному беспилотнику.

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко ликвидировали вражескую технику, применив ударный дрон. Видео работы опубликовала пресс-служба бригады в Facebook.

Аэроразведчики подразделения зафиксировали боевую машину, которая уже не эксплуатировалась российскими захватчиками. Бойцы приняли решение ликвидировать технику чтобы оккупанты ее не использовали и в дальнейшем.

Уничтожение техники россиян в июле 2023 года

Артиллерия ВСУ в конце июля уничтожили ЗРК "Бук". Украинские артиллеристы ликвидировали российское средство ПВО, которое выполняло задачи по прикрытию неба для оккупантов. Теперь, как заявил Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, Силы обороны Украины получат возможность контролировать район.

Подразделения Волынской бригады теробороны 24 июля ликвидировали в боях на востоке Украины единицу вражеской бронетехники, а именно — БМП-1. Выследили бронетехнику аэроразведчики 54 и 55 отдельных батальонов 100 бригады теробороны. Применили украинские защитники самоходную 155-мм гаубицу FH-70.

ВСУ уничтожили 152-мм гаубицу Д-20 в районе Бахмута. Российские войска обустроили позицию для артиллерийской установки среди гражданской инфраструктуры. Благодаря уцелевшим домам таким образом захватчики пытались и определенным образом организовать защиту позиции, чтобы их не зафиксировали и не уничтожили украинские войска, но этого им сделать не удалось.

Напомним, 31 июля издание Forbes сообщило, что украинская армия начала использовать беспилотные БМП. Украина якобы начала вторую фазу контрнаступления.