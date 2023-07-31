"Сделаем прорыв": командующий Нацгвардии Пивненко рассказал о контрнаступлении (видео)

По словам полковника, каждый километр дается нелегко, но придет время и Силы обороны на каком-то направлении сделают прорыв. Он уверен, что украинские военные обязательно выйдут на границы 1991 года.

Командующий Национальной гвардии Украины полковник Александр Пивненко 31 июля в интервью"Украинской правде" рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают давить на врага и по метру отвоевывают захваченные врагом земли, каждый километр дается нелегко.

Пивненко отметил, что все вспоминают результат Сил обороны Украины в Харьковской области на Изюмском направлении и надеются на один рывок в Крым. Но такого не будет.

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат. Мы идем, идем, идем. Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв", — заявил командующий Национальной гвардии.

Сейчас продвижение столкнулось с огромным количеством проблем, прежде всего с заминированными территориями: "У меня есть люди, которые постоянно идут вперед — 300 — 500 (метров — ред). Идут, идут и разминируют", — рассказал Александр Пивненко.

Также, он отметил, что тактика россия постоянно меняется. Но все зависит от подразделений. Армия РФ имеет очень много артиллерии и личного состава.

"Они за счет массы людей и артиллерии выполняют большинство своих задач, уничтожают позиции. Нам надо маневрировать, отходить, постоянно менять тактики, переформировываться", — сказал командующий Нацгвардии.

Он уверен, что украинские военные вернут многие наши территории и обязательно выйдут на границы 1991 года.

"И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазиечку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий. Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время. Мы готовимся и у нас есть помощь западных партнеров", — заявил командующий.

По словам Пивненко, наступательные действия продолжаются и противника ждут еще "сюрпризы".

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Напомним, 30 июля Фокус писал, что кремлевские блогеры дискредитируют контрнаступление ВСУ архивными видео. Сегменты провоенного ультранационалистического информпространства России присоединились к неудачным попыткам Кремля представить украинское контрнаступление как якобы неуспешное.

Ранее, 29 июля, в ISW заявили, что в Кремле начали больше беспокоиться последствиями наступления Украины, которая стремится освободить свои территории. Как отметили аналитики, инициатива Минобороны России по увеличению максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.