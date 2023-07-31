Контрнаступление ВСУ: что происходит на линии фронта, где идут сражения (карты)

Во время контрнаступательных действий на юге ВСУ удерживают Старомайорское и пытаются продвинуться в сторону Роботино на Запорожье. В свою очередь армия РФ пытается атаковать Силы обороны в направлении Купянска и у Серебрянского лесничества.

Силы обороны Украины продолжают держать линию фронта на востоке и юге, оказывая давление на позиции ВС РФ. Фокус собрал информацию от Генштаба ВСУ и военных аналитиков о контрнаступательных действиях украинских военных.

Что говорит о ситуации на фронте Генштаб ВСУ

Согласно крайнему отчету украинского командования, на востоке и юге за прошедшие сутки состоялось 20 боевых столкновений. При этом ВСУ продвигается на Мелитопольском и Бердянском отрезках, а враг им в этом противодействует.

Командование назвало направления, в которых пытается атаковать ВС РФ:

на Купянском направлении в 20 км к северо-западу от Сватово — в направлении села Берестового;

Атаки возле Сватово — обстрелы согласно данным Генштаба ВСУ

на Марьинском направлении в сторону Марьинки и Победы.

Атаки возле Марьинки — обстрелы согласно данным Генштаба ВСУ

Все атаки россиян отбиты, говорится в отчете командования.

Также в сообщении Facebook Генштаба указано, что на всех отрезках фронта враг наносит артиллерийские, минометные и авиаудары. Запорожское и Херсонское направления — здесь враг прилагает усилия, чтобы "не допустить дальнейшего продвижения".

Линия фронта на Запорожье — обстрелы согласно данным Генштаба ВСУ

Что говорит о событиях на фронте Институт изучения войны

ISW выделяет пять направлений, в которых происходят активные боевые действия.

Первое направление — Луганская область на линии Сватово-Кременная. В частности, подтверждают, что россияне пытаются атаковать в сторону села Берестового. Также называют еще несколько направлений, где идут штурмовые действия:

возле Серебрянского лесничества и Торского (на юго-запад и запад от Кременной);

возле Новоселовского (на северо-запад от Сватово) — якобы армия РФ здесь имеет некоторое продвижение, которое не подтверждается ВСУ.

Луганщина — на карте ISW

Второе направление — Донецкая область в районе Бахмута. В частности, согласно информации ISW, украинские войска постепенно продвигаются вперед в районе Клещиевки (к югу от Бахмута) и Ягодного-Берховки-Богдановки (на северо-запад).

Бахмут — на карте ISW

Третье направление — Марьинка. Российское командование заявило о попытках атак ВСУ в направлении Донецка, в то время как украинское командование отчитывалось об атаках врага возле Марьинки.

Бои в Донецкой области — на карте ISW

Четвертое направление — Мариупольское. ISW, опираясь на сообщения военкоров РФ, предполагает, что россиянам удалось отбить штурмовые действия ВСУ у Урожайного и под Новомайорским. Также указывают, что 247 полк ВДП армии РФ пытался отбить Старомайорское, но успеха не имел.

Мариупольское направление — на карте ISW

Пятое направление — Бердянское. Российские источники, на которые ссылается Институт, уверяют, что ВСУ атаковали возле Роботиного — населенного пункта к югу от Орехова.

Бердянское направление — на карте ISW

Что пишут о ситуации на фронте аналитики DeepState

Волонтеры DeepState называют несколько населенных пунктов, возле которых шли бои под Сватовым:

Синьковка — российские источники уверяли, что имели там успех, но на самом деле нет;

Кармазиновка — здесь украинские егеря удержали линию обороны;

Серебрянское лесничество — армия РФ бросает сюда дополнительные силы, но успеха не имеет.

Синьковка — на карте DeepState

Что касается боев под Бахмутом, аналитики утверждают, что Клещиевка не находится под полным контролем ВСУ — бои все еще продолжаются.

Бои в Донецкой области — на карте DeepState

На Запорожском направлении подтверждают удары ВСУ возле Роботиного. Впрочем, пока сообщается о потерях украинской техники и о пленных бойцах. Причина такой ситуации, по мнению аналитиков, "неудачные действия на флангах". Также они опасаются, что из-за фортификационных сооружений ВС РФ наступление здесь приостановится и надолго застынет.

Роботино — на карте DeepState

Напоминаем, утром 31 июля армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу: согласно данным военной администрации, погибли 4 человека. Разбор завалов еще продолжается, поэтому все может измениться.

Между тем Сергей Череватый, представитель Восточного оперативного командования, подтвердил успехи ВСУ у Бахмута. По его словам, за месяц удалось освободить 36 кв. км территории.