Легион "Свобода России" уничтожил технику и склады с боеприпасами ВС РФ под Бахмутом (видео)

В ЛСР отметили, что за прошедшую неделю удалось уничтожить, среди прочего, САУ, минометы, боевую машину и логистическую технику ВС РФ.

В Легионе "Свобода России" подвели итоги недели с 22 по 30 июля 2023 года. Так, самые активные боевые действия велись на направлении Бахмут-Торецк. Об этом говорится на Telegram-канале ЛСР.

"За прошедшую самые активные действия происходили на Бахмутско-Торецком направлении, где рашистов уничтожали парни из 1-го МБ Легиона", — сказано в сообщении.

В ЛСР отметили, что бойцам удалось уничтожить:

одну 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика";

два миномета 2Б11 калибра 120 мм;

один автоматический миномет 2Б9 "Василек" калибра 82 мм;

одну боевую бронированную машину;

три единицы логистической техники.

Кроме того, бойцы легиона смогли уничтожить 2 полевых склада с боекомплектом тактического уровня, а также 12 обустроенных огневых точек ВС РФ.

Напомним, что 31 июля командир "Сталевого кордону" показал видео боев в районе Лимана. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы, еще значительное количество получили ранения.

Также командующий Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о контрнаступлении. По словам полковника, каждый километр дается нелегко, но придет время и Силы обороны на каком-то направлении сделают прорыв. Он уверен, что украинские военные обязательно выйдут на границы 1991 года.