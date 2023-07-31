РФ всеми силами пытается увеличить объемы производства ракет и другого вооружения, — ГУР

На фоне заявлений Кремля о готовности к переговорам, российский ВПК наращивает объемы производства вооружений, отметил спикер ГУР Андрей Юсов. Это оружие попадает на передовую фактически с конвейеров.

Российское руководство поставило задачу перед производителями оружия нарастить объемы производства ракет и другого смертоносного вооружения. Однако ВПК россиян в этом испытывает определенные проблемы, заявил 31 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что украинская армия прилагает максимальные усилия по деоккупации территорий, однако оккупанты Россия на этом фоне нарастить количество вооружения, которые попадает на передовую практически из конвейера.

"Кроме остатков ракет, россияне пытаются наладить производство новых, но с этим у них не все так хорошо. Фактически все, что производится, сразу же направляют против украинцев. В течение месяца они изготавливают десятки "Калибров", значительно меньше — "Искандеров" и "Кинжалов", — рассказал Юсов.

По его словам, такие шаги свидетельствуют о том, что в Кремле говорят о готовности к переговорам, но в то же время российская армия готовит новые удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

"Политика ра*истов имеет целью продемонстрировать всему миру, что они являются убийцами. Также все это ярко показывает, что любое "замораживание" конфликта, пока оккупанты есть на нашей земле, выступает определенным заигрыванием с террористами", — убежден Юсов.

Напомним, в конце июня в "Ростехе" заявили, что производственные мощности "Уралвагонзавода" будут полностью направлены на производство танков. По мнению экспертов, Россия таким образом пытается вернуться к советской концепции и создать многотысячный танковый парк.