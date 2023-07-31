"Один выстрел — одна цель": снайперы ВСУ ликвидировали 524 оккупанта под Бахмутом, — BBC

По словам журналистов, группа снайпера с позывным "Призрак" оказывает психологическое давление на россиян. Так, врагов они убивают бесшумно и в темноте.

Украинские снайперы уничтожили более 500 россиян под Бахмутом. Об этом рассказал журналистам BBC боец с позывным "Призрак".

В материале говорится, что группу снайперов, чья база находится около Бахмута, начали называть "Призраками Бахмута". Они "наводят ужас" на российских оккупантов по ночам. База простреливается артиллерией россиян, однако бойцы уже привыкли ко взрывам.

"Артиллерийский обстрел всегда беспокоит людей. Но от артиллерии можно укрыться, а от снайпера — нет", — сказал "Призрак".

Издание пишет, что в группе снайперов примерно 20 человек. Они воюют на окраинах Бахмута уже около шести месяцев. Их считают особо ценными целями.

"Призрак" сказал, что его группа смогла ликвидировать 524 россиянина. Команда ведет электронный учет каждого выстрела через электронные прицелы своих винтовок.

Как рассказал другой снайпер "Кузя", в группе не гордятся количеством убитых россиян.

"Гордиться тут нечем. Мы не убиваем людей, мы уничтожаем врага", — сказал он журналистам.

"Один выстрел — одна цель", — отметил "Кузя" после выполнения задания.

По его словам, каждое задание опасно, так как ошибка может стоить жизни.

Издание пишет, что за последние полгода несколько человек из команды были ранены, в том числе и сам "Призрак".

"Каждый рейд может стать последним, но мы делаем правое дело", — сказал он.

Водитель "Кущ", который доставляет снайперов в нужное место, а после выполнения задания – эвакуирует, заявил, что охота на российских солдат, проходящая тихо и из ниоткуда, оказывает сильное психологическое давление на врага.

Напомним, что 31 июля в пресс-центре Сил обороны таврического направления заявили, что армия РФ за сутки потеряла до трех рот личного состава. Так, Враг пытался установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку, однако успеха не имел, рассказали в пресс-центре Сил обороны таврического направления