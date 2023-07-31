В результате удара по Кривому Рогу погибли мать и ее 10-летняя дочь, — СМИ (фото, видео)

Официально известно о пяти погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге.

Жительница Кривого Рога Наталья и ее дочь по имени Даша погибли в результате ракетного удара России. Об этом сообщило издание "Свої" в Telegram.

Они получили смертельные ранения в собственной квартире в Кривом Роге. Подробности гибели 45-летней женщины и ее 10-летней дочери неизвестны.

Официально было известно о четырех погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге. Еще 53 человека получили ранения.

Впоследствии председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram сообщил, что количество раненых возросло до 73. Среди них — восемь детей. Спасательная операция продолжается.

Наталья и Даша Фото: Telegram/Свої

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

По информации ГСЧС, российские захватчики 31 июля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом на 4 подъезда. Вследствие этого произошло разрушение с 4 по 9 этажи в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 м к.

В результате удара оккупантов по жилому дому в Кривом Роге погибли четверо гражданских людей, еще двое — с тяжелыми ранениями доставлены в больницу. О деталях очередного обстрела россиян говорилось в утреннем сообщении Днепропетровской ОГА.

Сначала глава области Сергей Лысак сообщил о 33 пострадавших от удара РФ, среди которых есть несовершеннолетние. Большинство полученных ранений — резаные и рваные раны, минно-взрывные травмы, а также переломы. Впоследствии количество пострадавших по состоянию на 15:00 возросло до 53.

Напомним, 31 июля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар баллистики по Кривому Рогу. По словам главы государства, террор, который устроила Россия, украинцев не сломает. Он обратил внимание на то, что в последнее время противник активно бьет по мирным городам и уносит жизни людей. После утреннего обстрела 15 человек получили ранения, а сотрудникам ГСЧС удалось спасти ребенка 2013 года рождения.