Российские разведчики в Приднестровье: Молдова разорвала соглашения с ФСБ и СВР

По данным информационного ведомства Молдовы, после начала полномасштабного вторжения в Украину Кишинев прекратил партнерские отношения с российскими спецведомствами.

Служба информации и безопасности Молдовы денонсировала партнерское соглашение с российской ФСБ. В скором времени Кишинев разорвет и соглашения со Службой внешней разведки РФ. Об этом сообщается на сайте пресс-службы молдавского ведомства.

Авторы публикации уточнили, что с 24 февраля 2022 года, когда началось российское вторжение в Украину, Кишинев прекратил партнерские отношения с российскими спецведомствами, по этой причине прежние договоренности не имеют практической применимости и, по сути, не работают.

"Несоответствие положений этих соглашений национальным интересам и безопасности Республики Молдова — это повод для денонсации, инициированной Службой информации и безопасности", – отмечается в сообщении, где также упоминается о том, что положения соглашений от 1994 года давали российским разведчикам возможность находиться на территории Приднестровья. Теперь, из-за денонсации возможности законного пребывания сотрудников российских спецслужб в Приднестровье не будет.

Напомним, что после того, как на крыше посольства в Молдове было найдено разведывательное оборудование, официальный Кишинев вызвал российского посла. Президент Молдовы Майя Санду пообещала в обозримом будущем новые разоблачения. По информации прессы, в здании посольства были найдены 28 спутниковых антенн, мачт и другого подобного оборудования.

Также сообщалось, что после шпионажа со стороны Кремля руководство Молдовы решило выслать более полусотни дипломатов из РФ.