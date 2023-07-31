Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине, – Financial Times

По данным журналистов, российский диктатор может временно отступить, но только чтобы подготовиться к большей и продолжительной войне.

Владимир Путин, президент Российской Федерации, увеличивает готовность своей страны к возможности еще более продолжительной и интенсивной военной активности. Об этом пишет Financial Times.

По мнению аналитиков издания, изменения, внесенные в закон о мобилизации в России, могут свидетельствовать о готовности страны к возможности более продолжительной и серьезной военной активности. Критические изменения в законах, которые были одобрены 28 июля в Российской Федерации, включают:

увеличение призывного возраста до 30 лет;

запрет на выезд призывников из РФ с момента размещения повестки в реестре;

увеличение штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

Эти изменения могут указывать на стремление укрепить военную мобилизацию и повысить готовность к возможным военным действиям в будущем.

"Инициатива, позволяющая Кремлю отправить на войну еще сотни тысяч человек, проливает свет на печальную правду: вместо того, чтобы искать выход из своей катастрофической войны против Украины, Владимир Путин готовится к еще большей войне", – пишет в статье директор российского "Центра Карнеги" в Берлине Александр Габуев.

По мнению эксперта, как в Украине, так и на Западе, есть вера в то, что Путин сталкивается с трудностями и оказался в тупике. Украинская армия постепенно отвоевывает оккупированные территории, а санкционное давление на Россию продолжает нарастать.

Тем не менее, несмотря на применяемые санкции и внутренний конфликт внутри "башен Кремля", путинский режим остается уверенным в том, что может протянуть длительную войну.

Военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами продажи энергоносителей. По мнению экономистов, российский центральный банк может пойти на дальнейшую девальвацию рубля. Это облегчит выплаты военным РФ, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам.

"Что касается самой войны, то Кремль по-прежнему кажется не обеспокоен украинским контрнаступлением. Даже если Киев добьется больших успехов, Кремль может отмахнуться от них как от временных. Путин делает ставку на то, что российская человеческая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинской, и единственная неотложная задача — иметь возможность задействовать этот ресурс, когда заблагорассудится, мобилизовать гораздо больше мужчин, вооружить их, научить и отправить воевать", — пишет Габуев.

Напомним, что 13 июля президент США Джо Байден уверен, что война в Украине не может длиться годами, так как армии РФ не хватит ресурсов и возможностей.

Кроме того, президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее финансировать дорогостоящую войну против Украины. Его спасательный круг основан на "безжалостной каннибализации" производственной экономики.