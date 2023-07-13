"Путин уже проиграл": Джо Байден рассказал, как долго продлится война в Украине (видео)

Президент США уверен, что у РФ не хватит ресурсов для затяжного конфликта. А Украина вступит в НАТО, но не раньше завершения военных действий, так как союзники Альянса опасаются, что на данный момент такое решение может спровоцировать мировую войну.

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Президент США Джо Байден уверен, что война в Украине не может длиться годами, так как армии РФ не хватит ресурсов и возможностей. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Финляндии, куда прибыл после саммита НАТО.

"Он [Путин] не может выиграть войну в Украине. Он эту войну уже проиграл. Не считаю, что война в Украине продлится годы", — сказал президент США.

Джо Байден назвал две причины, по которым, как он считает, военный конфликт не будет тянуться долго. Первое — ограниченные ресурсы РФ, второе — Владимир Путин поймет, что долгосрочная война не лежит в экономических, политических и других интересах РФ.

"Мои ожидания заключают в том, как мы видим, Украина делает значительные успехи в наступлении, и это приведет к урегулированию (военного конфликта — Фокус) путем переговоров где-то вдоль линии", — продолжил Байден.

Американский политик также добавил, что Украина присоединится к Альянсу, как только закончится война. В момент конфликта сделать это невозможно, так как может начаться третья мировая.

Джо Байден прибыл в Финляндию, недавно присоединившуюся к НАТО, 13 июля, сразу после саммита Альянса в Вильнюсе. Президент США встретился в Хельсинки с лидерами Финляндии, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии. По результатам визита он заявил, что страны Северной Европы и США безоговорочно осуждают агрессивную войну РФ против Украины и неизменно поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

В Белом доме уверены, что страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется и намерены продолжить дипломатическое взаимодействие с США, чтобы обеспечить максимально широкую поддержку справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН.

Ранее стало известно, что Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО всего за три секунды. После начала полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил в Вашингтон, чтобы поговорить с американским лидером. И тот почти сразу согласился принять страну в Североатлантический Альянс.