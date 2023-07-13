"Путін уже програв": Джо Байден розповів, як довго триватиме війна в Україні (відео)

Президент США впевнений, що у РФ не вистачить ресурсів для затяжного конфлікту. А Україна вступить до НАТО, але не раніше завершення воєнних дій, оскільки союзники Альянсу побоюються, що наразі таке рішення може спровокувати світову війну.

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Президент США Джо Байден упевнений, що війна в Україні не може тривати роками, оскільки армії РФ не вистачить ресурсів і можливостей. Про це він заявив під час пресконференції у Фінляндії, куди прибув після саміту НАТО.

"Він [Путін] не може виграти війну в Україні. Він цю війну вже програв. Не вважаю, що війна в Україні триватиме роки", — сказав президент США.

Джо Байден назвав дві причини, через які, як він вважає, воєнний конфлікт не тягнутиметься довго. Перша — обмежені ресурси РФ, друга — Володимир Путін зрозуміє, що довгострокова війна не лежить в економічних, політичних та інших інтересах РФ.

"Мої очікування полягають у тому, як ми бачимо, Україна робить значні успіхи в наступі, і це призведе до врегулювання (військового конфлікту — Фокус) шляхом переговорів десь уздовж лінії", — продовжив Байден.

Американський політик також додав, що Україна приєднається до Альянсу, щойно закінчиться війна. У момент конфлікту зробити це неможливо, оскільки може початися третя світова.

Джо Байден прибув до Фінляндії, яка нещодавно приєдналася до НАТО, 13 липня, одразу після саміту Альянсу у Вільнюсі. Президент США зустрівся в Гельсінкі з лідерами Фінляндії, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії. За результатами візиту він заявив, що країни Північної Європи і США беззастережно засуджують агресивну війну РФ проти України і незмінно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

У Білому домі впевнені, що країни Північної Європи продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і мають намір продовжити дипломатичну взаємодію зі США, щоб забезпечити максимально широку підтримку справедливого і міцного миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН.

Раніше стало відомо, що Байден ухвалив рішення про вступ Фінляндії до НАТО всього за три секунди. Після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, президент Фінляндії Саулі Нііністе зателефонував до Вашингтона, щоб поговорити з американським лідером. І той майже одразу погодився прийняти країну до Північноатлантичного Альянсу.