Аэроразведка 40 бригады применила дрон-камикадзе и уничтожила танк РФ (видео)

Украинские защитники нанесли удар по тяжелой технике россиян, которую они установили на дороге.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали российский танк. Подробности сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Вражескую бронетехнику российские захватчики установили на дороге. Затем украинские защитники зафиксировали технику и атаковали ударным беспилотником.

"Маленькие проделки аэроразведки стали взрослее", – говорится в сообщении.

Уничтожение танков РФ в июле

На Северском направлении остановили попытку атаки и уничтожили танки Т-90М "Прорыв". Лиманские леса и украинские защитники оказались большим препятствием для трех новейших танков Т-90М "Прорыв", которые считаются лучшими в войсках РФ. Во время штурма пехотными подразделениями россияне отправили три новейших танка, но они были ликвидированы.

Дрон-камикадзе ВСУ оторвал башню танка из РФ. В результате удара машина сгорела вместе с экипажем. Россияне вели на деревенской дороге под Угледаром танк с накидкой защитного цвета, который, вероятно, прикрывал надстройку над башней для защиты от беспилотников. Украинские бойцы решили применить ударный беспилотник. Дрон чуть не потерял связь, но смог поразить корм танка и взорвать боекомплект.

Бригада "Маґура" 26 июля получила координаты от бойцов командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша и уничтожила танк. Русская тяжелая бронетехника двигалась рядом с лесополосой, но со временем происходит попадание. Вражеская техника вспыхнула в результате детонации боекомплекта.

Напомним, Минобороны Британии 31 июля показала тренировку украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90. В конце июля завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов, но Великобритания продолжает выполнять обязательства по поддержке Украины.