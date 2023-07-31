Удар по Кривому Рогу: поисково-спасательная операция завершена, 6 человек погибли, — МВД (фото)

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в результате российского обстрела пострадали 75 человек, среди них есть дети.

Поисково-спасательная операция в Кривом Роге в связи с ударом российских оккупантов пожилому дому завершена. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате российского обстрела пострадали 75 человек: 6 погибли и 69 ранены", — отметил Клименко.

По словам министра, удалось спасти трех человек, среди которых 10-летний ребенок. В полицию обратились 177 потерпевших. Психологи ГСЧС на местах оказали помощь около 100 местным жителям.

"Спасибо всем, кто прилагал невероятные усилия, чтобы спасти людей!" — отметил Клименко.

Психолог ГСЧС в Кривом Роге Фото: Игорь Клименко/Telegram

Эту же информацию подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Telegram.

"По состоянию на 19:00 завершены поисково-спасательные работы по двум локациям. Всего погибли 6 человек, из них один ребенок 2013 г.р", — отметил он.

Напомним, что издание "Свої" в Telegram 31 июля сообщило, что в результате ракетной атаки России в многоэтажке погибли 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Они получили смертельные ранения в собственной квартире, когда в дом попала российская ракета.

Также президент Украины Владимир Зеленский, для которого Кривой Рог является родным городом, резко отреагировал на преступление россиян. Он обратил внимание мира на террор, который устраивает Россия против мирных людей.