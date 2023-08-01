"Бездумные и безответственные": США раскритиковали ядерные угрозы Кремля в случае успеха ВСУ

По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, ядерный удар в Украине или где-то еще станет катастрофой для всего мира. А для России обернется самыми серьезными последствиями.

Белый дом высказался с критикой в адрес зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что Кремль может прибегнуть к ядерному оружию, если Украина добьется успеха во время своего контрнаступления. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

По словам Салливана, такая риторика "бездумная и безответственная". Он также отметил, что пока в Вашингтоне не наблюдают признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие.

"Применение ядерного оружия в Украине или где бы то ни было еще станет катастрофой для всего мира, при этом для России это повлечет самые серьезные последствия", — сказал Салливан, добавив, что в США продолжают внимательно следить за происходящим в РФ. Но пока нет причин для изменения текущей ядерной политики, а равно и признаков того, что РФ готовится нанести ядерный удар.

Напомним, что на днях бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался о том, что в случае успеха контрнаступления украинских сил, Москва применит ядерное оружие, а пока российские оккупанты предотвращают мировой конфликт.

Также сообщалось, что западные спецслужбы создают сепаратистский "нацбатальон" в Карелии. По словам секретаря Совбеза РФ, посредством НКО и религиозных организаций проводится вербовка жителей Карелии и предпринимаются попытки расшатать обстановку в регионе.