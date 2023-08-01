Украина морскими дронами атаковала Черноморский флот РФ, – Минобороны

ВМСУ, как утверждают в ведомстве страны-агрессора, якобы хотели уничтожить патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", а атаки безэкипажными катерами были отражены.

В Российской Федерации обвинили Вооруженные силы Украины в атаке на их патрульные катера Черноморского флота. Считают, что были использованы морские дроны. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны 1 августа.

По информации представителей ведомства, несколько украинских безэкипажных катеров были якобы замечены в 340 километрах юго-западнее Севастополя и они были нацелены на Черноморский флот.

Отдельно в Минобороны РФ отметили, что российским патрульным кораблях удалось якобы уничтожить украинские объекты.

"Сегодня ночью ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", — говорится в сообщении.

Никаких доказательств чрезвычайного происшествия со стороны россиян не поступило.

В Минобороны отдельно лишь подчеркнули, что корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" продолжают выполнять в Черном море задачи, которые перед ними стоят.

Украинская сторона никак не прокомментировала обвинения на момент публикации материала.

Напомним, 1 августа в РФ заявили о новой атаке БПЛА на "Москву-Сити". Взрывы прозвучали в том же здании, что и несколькими днями ранее. По данным МЧС России, в результате атаки беспилотников по Москве в башне "IQ-квартала" было "нарушено остекление" на площади в 150 квадратных метров.