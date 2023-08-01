Украинская армия получит семейство грузовиков Oshkosh Defense на сумму более $200 млн

По мнению западных экспертов, в условиях боевых действий будет полезен вариант FMTV A2. Он обеспечивает повышенную защиту военнослужащих и имеет высокую грузоподъемность.

Министерство обороны США 31 июля объявило о том, что компания Oshkosh Defense получила дополнение к контрактам на поставку семейства средних грузовиков (FMTV) на сумму 201,5 млн долларов. Данная техника будет поставлена на нужды ВСУ в рамках инициативы содействия безопасности Украины, сообщает издание Army Recognition.

Семейство средних тактических машин (Family of Medium Tactical Vehicles, FMTV) — это серия военных машин, базирующихся на общем шасси и различающихся по грузоподъемности и требованиям к выполнению задач. Шасси FMTV создано на базе австрийского грузовика Steyr 12M18, но существенно модифицировано в соответствии с требованиями армии США, включая минимум 50% американских компонентов.

Первоначально было разработано 17 вариантов FMTV — четыре варианта с номинальной грузоподъемностью 2,5 тонны, получившие обозначение Light Medium Tactical Vehicle (LMTV), и 13 вариантов с номинальной грузоподъемностью 5 тонн, получивших название Medium Tactical Vehicle (MTV).

Характеристики грузовиков

Силовая установка

На серийные FMTV A1P2 устанавливается 7,2-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель Caterpillar C7 2007 года выпуска мощностью 275 л.с. В модернизированном варианте LMTV машина имеет двигатель мощностью 330 л.с.

Двигатель оснащен семиступенчатой трансмиссией Allison 3070 SP из встроенной одноступенчатой раздаточной коробкой.

Ходовая

Все модели FMTV оснащаются балочными мостами Meritor, номиналы и технические характеристики которых также менялись по мере развития FMTV. Подвеска осуществляется с помощью параболических конических рессор, амортизаторов и противооткатной балки заднего моста.

Варианты LMTV могут оснащаться лебедкой DP-10J с тяговым усилием 5 000 кг. На вариантах MTV используется лебедка DP-515 с тяговым усилием 7 000 кг.

Обозреватели отмечают, что для выполнения современных задач требуется грузовик Oshkosh Defense FMTV A2, доступный в полном спектре вариантов для конкретных задач, включая 5-тонный тягач, 10-тонный самосвал и 5-тонный эвакуатор. Кроме того FMTV A2 обеспечивает повышенную защиту военнослужащих, при этом имея дополнительную грузоподъемность и обеспечивая лучшее качество и комфорт езды.

Модификации FMTV

Ранее сообщалось, что США отправят в Украину более ранние версии танка Abrams — M1A1. Как сообщили журналисты Politico, ссылаясь на шесть официальных лиц, Abrams окажутся на поле боя в Украине уже в сентябре.