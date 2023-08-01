ЧВК "Вагнер" может стать основным партнером по обучению военных Беларуси, — ISW

"Вагнеровцы" могут заменить российских военных в обучении белорусской армии. Пригожин и тысячи его боевиков находятся в Беларуси после неудавшегося вооруженного мятежа в РФ.

Институт изучения войны 31 июля опубликовал информацию о том, что частная военная компания "Вагнер" может заменить российских военных в качестве основного партнера белорусских вооруженных сил по обучению. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

Владелец группы российских наемников Евгений Пригожин и тысячи его боевиков перебрались в Беларусь после неудавшегося вооруженного мятежа в Москве.

С тех пор на территории республики для боевиков был создан лагерь, в котором проходят подготовку белорусские военные.

Министерство обороны Беларуси объявило 30 июля, что наемники "Вагнера" провели обучение на уровне роты с неуказанными элементами нескольких белорусских механизированных бригад.

"Учения включали "тактические маневры спешенной пехоты и были сосредоточены на сокрытии сил от вражеских БПЛА и координации между ротами, взводами и отделениями", — говорится в сообщении Института изучения войны.

Сообщается, что в них также фигурировала "белорусская пехота, проводящая общевойсковой штурм при поддержке танков и артиллерии".

"Примечательна новая роль группы Вагнера в обучении на уровне компаний в Беларуси", — добавили в ISW. По наблюдениям военных аналитиков, белорусские военные обычно проводят такие учения с российскими инструкторами и полагаются на российских специалистов по планированию любых учений с участием нескольких бригад, в которых пока не наблюдались участия наемников "Вагнера".

Эксперты считают, что "вагнеровцы" могут "попытаться заменить унаследованные отношения российско-белорусских подразделений".

Напомним, 1 августа сообщалось, что Беларусь хочет заключить с Ираном сделку о производстве БПЛА Shahed. Министры обороны двух стран накануне подписали соглашение о военном сотрудничестве. Аналитики не исключают, что во время переговоров топ-чиновники также обсуждали закупку и производство вооружения.

Также накануне в сети появилась информация о том, что Пригожин отозвал из отпуска всех наемников ЧВК "Вагнер". Российские наемники будут вынуждены прибыть на полигоны Беларуси по приказу главы формирования.