Бои в Серебрянском лесу: комбат 100-й бригады ТрО рассказал о наступлении РФ

По словам командира батальона с позывным "Шаман", они не только не потеряли позиций, но и наоборот продвинулись дальше, чтобы выровнять фронт.

Командир отдельного батальона 100-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Андрей с позывным "Шаман" рассказал о боевых действиях в Серебрянском лесу, где оккупанты пытаются наступать. Об этом сообщает АрміяInform.

С комбатом провели интервью на КСП (командно-наблюдательный пункт) в Серебрянском лесу. Он уже 4 месяц ведет ожесточенные бои с ВС РФ на Лиманском направлении. Российские оккупанты пытаются вытеснить ВСУ из Серебрянского леса и отбросить за реку Оскол, но им это не удается сделать.

"Могу сказать за свой батальон и нашу бригаду. Мы не потеряли еще ни одной позиции, а наоборот — только нарастили", — говорит "Шаман".

Он добавил, что линия фронта шла по кривой, поэтому враг отправлял туда ДРГ или снайперов, чтобы атаковать защитников. Поэтому военные решили выровнять линию фронта, чтобы исключить такие действия со стороны ВС РФ. За двое суток бойцы ВСУ подготовились, а на третьи сутки пошли в наступление.

"Применили все возможные средства — это и радиоэлектронная борьба, и аэроразведка. В готовности была также артиллерия, которая прикрывала личный состав. К счастью, все удалось и, что самое главное, без потерь с нашей стороны. Для россиян это стало абсолютной неожиданностью, ведь они потеряли позиции, которые теперь стали нашими. По глубине это минус два километра для противника", — отметил комбат.

Однако в издании не уточнили, когда произошел данный эпизод. В целом "Шаман" подчеркивает, что операция достигла успехов благодаря высокому уровню взаимодействия, без чего достичь успеха было бы значительно сложнее.

Напомним, 31 июля командир бригады "Стальной кордон" показал видео боев пограничников с оккупантами на Лиманском направлении.

1 августа пограничники уничтожили минометную позицию российских оккупантов на Лиманском направлении.