Пограничники уничтожили минометную позицию оккупантов на Лиманском направлении (видео)

Артиллерия Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно ликвидировала минометный расчет российских захватчиков, который помешал наступающим силам.

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Украинские пограничники и в дальнейшем успешно уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. Видео работы опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

Операторы беспилотников зафиксировали минометную позицию врага, которая регулярно донимала защитников. Впоследствии артиллерия Десантно-штурмовых войск успешно ликвидировала технику российских захватчиков.

"Миномет уничтожен", — говорится в сообщении.

Пограничники в войне с Россией

Украинские защитники на позициях в Серебрянском лесу вблизи реки Северский Донец постоянно подвергаются обстрелам и штурмам, но удерживают рубежи. Российские пехотные группы пытаются продвигаться по местности, где преимущественно леса и болота, поскольку тяжелая бронетехника не может пройти в локации вблизи реки Северский Донец. Враги довольно часто штурмуют позиции, которые расположены в густой растительности. Преимущественно приходится иметь дело с пехотой, ведь тяжелая техника не способна пройти по местности, где сплошные болота.

Пограничники также 11 июля уничтожили российский транспорт в районе Бахмута. Для успешной ликвидации техники использовали миномет. Эффективный результат удалось получить благодаря точным данным, которые были получены с беспилотников.

Пограничники 10 июня атаковали гранатами российских захватчиков на Бахмутском направлении. Украинские защитники уничтожили двух россиян, еще трое получили ранения.

Напомним, 1 августа бойцы 67-й бригады ВСУ показали боевую работу МТ-ЛБ с пушкой Д-44. Пушка 1946 года имеет калибр 85-мм и дальность выстрела до 15,8 км. Ее скорострельность составляет 20 выстрелов в минуту.