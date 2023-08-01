Прикордонники знищили мінометну позицію окупантів на Лиманському напрямку (відео)

Артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ успішно ліквідувала мінометний розрахунок російських загарбників, який став на заваді наступаючим силам.

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Українські прикордонники й надалі успішно знищують окупантів на Лиманському напрямку. Відео роботи опублікувала пресслужба ДПСУ у Telegram.

Оператори безпілотників зафіксували мінометну позицію ворога, як регулярно дошкуляла захисникам. Згодом артилерія Десантно-штурмових військ успішно ліквідувала техніку російських загарбників.

"Міномет знищено", – йдеться у дописі.

Прикордонники у війні з Росією

Українські захисники на позиціях у Серебрянському лісі поблизу річки Сіверський Донець постійно зазнають обстрілів і штурмів, але утримують рубежі. Російські піхотні групи намагаються просуватися по місцевості, де переважно ліси та болота, оскільки важка бронетехніка не може пройти в локації поблизу річки Сіверський Донець. Вороги доволі часто штурмують позиції, які розташовані в густій рослинності. Переважно доводиться мати справу з піхотою, адже важка техніка не здатна пройти по місцевості, де суцільні болота.

Прикордонники також 11 липня знищили російський транспорт в районі Бахмута. Для успішної ліквідації техніки використали міномет. Ефективний результат вдалося отримати завдяки точним даним, які були отримані з безпілотників.

Прикордонники 10 червня атакували гранатами російських загарбників на Бахмутському напрямі. Українські захисники знищили двох росіян, ще троє зазнали поранень.

Нагадаємо, 1 серпня бійці 67-ї бригади ЗСУ показали бойову роботу МТ-ЛБ з гарматою Д-44. Гармата 1946 року має калібр 85-мм та дальність пострілу до 15,8 км. Її швидкострільність становить 20 пострілів за хвилину.