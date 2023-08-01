Делает автомат дистанционно управляемым: турецкая Promec создала необычное устройство

Разработка позволит установить оружие на стенд и вести огонь в 100 метрах к нему. Это значительно безопаснее для бойцов в опасных зонах.

На выставке вооружений IDEF-2023 в Стамбуле турецкая компания Promec показала Promavzer, который делает любое стрелковое вооружение дистанционно управляемым. Об этом сообщает Army Recognition.

Promavzer — это легкое и мобильное устройство, разработанное для сил безопасности, работающих в зоне повышенного риска. Система позволяет превратить винтовку в дистанционно управляемую. Развернуть систему для использования можно всего за 5-10 минут.

Отмечается, что изделие весит 10-15 кг в зависимости от комплектации, что позволит его переносить солдатам на спине. Кроме того Promavzer позволяет объединять воедино различные типы вооружения, например, две винтовки калибром 5,56 и 7,62 мм. К тому же на образцовом варианте винтовка М4 интегрирована вместе с гранатометом, однако пока неизвестно, можно ли их интегрировать вместе или это сделано для демонстрации.

Promavzer позволяет объединять воедино различные типы вооружения

Управление винтовками после подключения к устройству будет происходить с помощью джойстика проводным или беспроводным способом в радиусе 100 метров. Promavzer оснащен камерами с лазерным дальномером и тепловизором, чтобы боец мог действовать в любых условиях. При необходимости в него можно установить и другие камеры.

Генеральный менеджер Promec Юсуф Элдоган заявил, что Promavzer находится на стадии прототипа. До конца года компания хочет завершить эксплуатационные и экологические испытания, чтобы передать разработку в армию.

Напомним, 27 июля Украина представила обновленный броневик "Новатор" на выставке IDEF-2023.

31 июля СМИ писали, что в Турции создали высокоточный детонатор TGK для 155-мм снарядов.