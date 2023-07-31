Турецкие оружейники создали высокоточный взрыватель TGK для 155-мм снарядов (фото)

Комплект можно установить на крупные калибры снарядов, которые применяются гаубицами Firtina. Разработчики утверждают, что комплект TGK позволяет снизить отклонение боеприпаса на 50 метров.

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Турецкая корпорация машиностроительной и химической промышленности MKE A.Ş разработала комплект наведения взрывателя Tapa Güdüm Kiti (TGK) повышенной точности для 155-мм гаубичных боеприпасов. Об этом 29 июля сообщило издание SavunmaSanayiST.

TGK — это специальное устройство, выполняющее функцию взрывателя. Его устанавливают в стандартный 155-мм артиллерийский снаряд и перед выстрелом закладывают координаты цели, превращая его таким образом в высокоточный боеприпас.

В публикации говорится, что такие снаряды, которые применяются гаубицами Firtina, находящимися на вооружении турецкой армии, могут эффективно поражать цели на большом расстоянии.

Комплект наведения взрывателя Tapa Güdüm Kiti

Сообщается, что аналогичный проект применяется и для 122-мм боеприпасов многоствольных ракетных комплексов. При этом вероятность кругового отклонения для крупного калибра планируется снизить на 50 м.

Комплект TGK можно использовать в диапазоне температур от -40С до +52С, в соответствии со стандартом MIL-STD-331, отмечают обозреватели.

В качестве примера был приведен боеприпас MKE MOD 274 имеющий дальность полета около 39 км. Уже известно, что величина отклонения неуправляемого 155-мм боеприпаса MKE MOD 274 составляет в среднем 150-200 метров. В зависимости от условий поля боя эта величина может увеличиваться, однако TGK призван частично решить эту проблему.

155-мм гаубичный боеприпас

Также в материале отмечено, что многие оружейники в мире пытаются решить аналогичную проблему, однако они сталкиваются с трудностями. Дело в том, что сила давления со стороны гаубицы на боеприпас весьма значительна, что мешает работе электронике, благодаря которой повышается точность полета снаряда.

Ранее сообщалось, что на выставке вооружений IDEF 2023 в Турции представили новое поколение бронемашин Kirpi II. Этот БТР оснащен новой кабиной в виде монокока, способного поглощать удары, повышая таким образом выживаемость экипажа.