Турецкие оружейники создали высокоточный взрыватель TGK для 155-мм снарядов (фото)
Комплект можно установить на крупные калибры снарядов, которые применяются гаубицами Firtina. Разработчики утверждают, что комплект TGK позволяет снизить отклонение боеприпаса на 50 метров.
Турецкая корпорация машиностроительной и химической промышленности MKE A.Ş разработала комплект наведения взрывателя Tapa Güdüm Kiti (TGK) повышенной точности для 155-мм гаубичных боеприпасов. Об этом 29 июля сообщило издание SavunmaSanayiST.
TGK — это специальное устройство, выполняющее функцию взрывателя. Его устанавливают в стандартный 155-мм артиллерийский снаряд и перед выстрелом закладывают координаты цели, превращая его таким образом в высокоточный боеприпас.
В публикации говорится, что такие снаряды, которые применяются гаубицами Firtina, находящимися на вооружении турецкой армии, могут эффективно поражать цели на большом расстоянии.
Сообщается, что аналогичный проект применяется и для 122-мм боеприпасов многоствольных ракетных комплексов. При этом вероятность кругового отклонения для крупного калибра планируется снизить на 50 м.
Комплект TGK можно использовать в диапазоне температур от -40С до +52С, в соответствии со стандартом MIL-STD-331, отмечают обозреватели.
В качестве примера был приведен боеприпас MKE MOD 274 имеющий дальность полета около 39 км. Уже известно, что величина отклонения неуправляемого 155-мм боеприпаса MKE MOD 274 составляет в среднем 150-200 метров. В зависимости от условий поля боя эта величина может увеличиваться, однако TGK призван частично решить эту проблему.
Также в материале отмечено, что многие оружейники в мире пытаются решить аналогичную проблему, однако они сталкиваются с трудностями. Дело в том, что сила давления со стороны гаубицы на боеприпас весьма значительна, что мешает работе электронике, благодаря которой повышается точность полета снаряда.
Ранее сообщалось, что на выставке вооружений IDEF 2023 в Турции представили новое поколение бронемашин Kirpi II. Этот БТР оснащен новой кабиной в виде монокока, способного поглощать удары, повышая таким образом выживаемость экипажа.