В Турции показали новое поколение броневиков Kirpi: что известно

Машина получила улучшенную защиту экипажа, лучшую подвеску и бронекапсулу. Все сделано для сохранения жизни бойцов.

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На выставке вооружений IDEF 2023 в Стамбуле представили новое поколение БТР Kirpi II. Об этом сообщает Army Recognition.

В Турции показали Kirpi в спасательной версии. Машина оснащена независимой системой подвески 4х4 и осями ISAS 4500. Она разработана для улучшения сцепления и комфорта экипажа. Также машина имеет блокировку дифференциала на задней и передней осях.

Особенность Kirpi II является новая кабина, которая изготовлена в виде монокока. В середине установлены кресла, которые поглощают удары, кроме этого в машине установили люк для аварийного выхода. Все это должно улучшить выживаемость экипажа и десанта внутри.

Защита Kirpi соответствует стандартам STANAG 4569, что означает защиту от мин и самодельных взрывных устройств. Днище броневика изготовлено в V-образной форме. Кроме этого в машину можно установить систему защиты от химического и ядерного оружия, автоматическую систему пожаротушения, дымовую завесу и систему обнаружения целей.

Также производитель создал версию робота-разведчика и машину для разминирования. Двигатель — V6 на 375 лошадиных сил с широким диапазоном максимального крутящего момента от 800 до 2000 оборотов в минуту.

Напомним, в августе 2022 года в ВСУ появилась первая партия 50 броневиков Kirpi из Турции. Машины передали из запасов турецкой армии.

13 апреля 2023 года ВСУ получили новую партию турецких БТР Kirpi с новым вооружением.