В Туреччині показали нове покоління броньовиків Kirpi: що відомо

Машина отримала покращений захист екіпажа, кращу підвіску та бронекапсулу. Все зроблено для збереження життя бійців.

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На виставці озброєнь IDEF 2023 в Стамбулі представили нове покоління БТР Kirpi II. Про це повідомляє Army Recognition.

В Туреччині показали Kirpi у рятувальній версії. Машина оснащена незалежною системою підвіски 4х4 й осями ISAS 4500. Вона розроблена для покращення зчеплення та комфорту екіпажу. Також машина має блокування диференціала на задній та передній осях.

Особливість Kirpi II є нова кабіна, яка виготовлена у вигляді монокока. В середині встановлені крісла, які поглинають удари, окрім цього в машині встановили люк для аварійного виходу. Все це має покращити виживаність екіпажу та десанту всередині.

Захист Kirpi відповідає стандартам STANAG 4569, що означає захист від мін та саморобних вибухових пристроїв. Днище броньовика виготовлена у V-подібній формі. Окрім цього в машину можна встановити систему захисту від хімічної та ядерної зброї, автоматичну систему пожежогасіння, димову завісу та систему виявлення цілей.

Також виробник створив версію робота-розвідника та машину для розмінування. Двигун — V6 на 375 кінських сил з широким діапазоном максимального крутного моменту від 800 до 2000 обертів на хвилину.

Нагадаємо, в серпі 2022 року в ЗСУ зʼявилась перша партія 50 броньовиків Kirpi з Туреччини. Машини передали із запасів турецької армії.

13 квітня 2023 року ЗСУ отримали нову партію турецьких БТР Kirpi з новим озброєнням.