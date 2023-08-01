Украинские зенитчики сбили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублей со стрелкового оружия (видео)

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали, как ликвидировали вражеский БПЛА типа "Ланцет".

Украинские артиллеристы сбили вражеский БПЛА "Ланцет" с помощью зенитного пулемета. Видео опубликовали в Telegram-канале 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На записи видно, как украинские зенитчики ликвидировали летящий в небе беспилотник. Стоимость дрона "Ланцет", по информации из открытых источников, оценивается примерно в $35 тысяч.

Напомним, "Ланцет" — это ударный беспилотный летательный аппарат, способный долгое время находится в воздухе в режиме ожидания в районе цели и оперативно атаковать после получения соответствующей команды от оператора.

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются удержать позиции в районе Бахмута в Донецкой области, из-за чего несут колоссальные потери личного состава. По информации представителя Восточной группировки войск Сергея Череватых, россияне "положили" больше солдат, чем советская армия во время войны в Афганистане.

В украинском командовании отмечают, что Бахмутское направление для россиян чрезвычайно важно не только с информационно-пропагандистской точки зрения, но и с военной. По этой причине ВС РФ постоянно перебрасывает туда дополнительные силы, чтобы сдерживать контрнаступление ВСУ.

Кроме того, за последние несколько дней россияне потеряли больше техники, чем Вооруженные силы Украины, которые продолжают вести контрнаступление. По информации аналитика Якуба Яновского из проекта Oryx, российские войска остались без 56 единиц техники, в то время как ВСУ — без 26. Сообщалось, что запоследние месяцы оккупанты больше всего теряют артиллерию калибра 203 и 240 мм, 152-мм калибра и 122-мм калибра. Меньше потерь приходится на 100 и 82-мм калибры.

Фокус писал 1 августа, что, по информации ВСМУ, россияне потеряли за последний месяц десятки квадрокоптеров, боевых бронированных машин, автомобильной техники, артсистем и авиации. Общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оцениваются Генштабом почти в 247 тысяч.

Фокус также писал 1 августа, что взрывы неизвестных беспилотников в центре Москвы и на российских авиабазах снижают способность ВС РФ вести войну.