446 бойцов и сотни единиц техники: в ВМСУ озвучили потери россиян в июле (фото)

ВС РФ, по данным командования, теряли квадрокоптеры, боевые бронированные машины, автомобильную технику, артсистемы и авиацию. Общие потери личного состава России оцениваются Генштабом почти в 247 тысяч.

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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины рассказали о боевых потерях противника за прошедший месяц. По информации военных, уничтожено более 400 квадрокоптеров, 319 единиц автомобильной техники, а также десятки минометов, артиллерийских систем и боевых бронированных машин. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале ВМС ВСУ.

В отчете говорится, что за месяц подразделениями морской пехоты, артиллерии, флотилий, обороны портов и морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено:

446 бойцов личного состава ВС РФ

420 квадрокоптеров

23 боевые бронированные машины

31 хранилище с боеприпасами

319 единиц автомобильной техники

16 артиллерийских систем

13 минометов

3 крылатые ракеты

3 танка

3 противотанковых ракетных комплекса

3 БПЛА оперативно-тактического уровня

2 вертолета

2 пункта управления

2 единицы специальной техники.

Фото: ВМС ВСУ

В ВМС ВСУ добавляют, что окончательные потери врага уточняются.

Кроме того, военные сообщают, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по 1 августа 2023 года было уничтожено около 246 690 российских бойцов личного состава, более 4216 танков и 8205 боевых машин, более 4839 артиллерийских систем, 315 самолетов, 311 вертолетов, более 4027 БПЛА, 1347 крылатых ракет, 18 кораблей и более 7324 единиц автомобильной техники.

Фото: ВМС ВСУ

Фокус сообщал 1 августа, что российские войска за последние несколько дней потеряли больше единиц техники, чем ВСУ. Так ВС РФ потеряли 56 единиц техники, в то время как украинская армия — 26. В частности, украинские Силы обороны продолжают систематически истреблять российскую артиллерию, а именно "Гиацинты", "Гвоздики" и "Тюльпаны", а также противовоздушную оборону.

Фокус писал 1 августа, что Минобороны РФ обвинили Вооруженные силы Украины в атаке на их патрульные катера морскими дронами. По версии российского ведомства, несколько украинских безэкипажных катеров были замечены в 340 километрах юго-западнее Севастополя и нацелены на Черноморский флот. Российским патрульным кораблям якобы удалось уничтожить украинские объекты.