446 бойцов и сотни единиц техники: в ВМСУ озвучили потери россиян в июле (фото)
ВС РФ, по данным командования, теряли квадрокоптеры, боевые бронированные машины, автомобильную технику, артсистемы и авиацию. Общие потери личного состава России оцениваются Генштабом почти в 247 тысяч.
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины рассказали о боевых потерях противника за прошедший месяц. По информации военных, уничтожено более 400 квадрокоптеров, 319 единиц автомобильной техники, а также десятки минометов, артиллерийских систем и боевых бронированных машин. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале ВМС ВСУ.
В отчете говорится, что за месяц подразделениями морской пехоты, артиллерии, флотилий, обороны портов и морской авиации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено:
- 446 бойцов личного состава ВС РФ
- 420 квадрокоптеров
- 23 боевые бронированные машины
- 31 хранилище с боеприпасами
- 319 единиц автомобильной техники
- 16 артиллерийских систем
- 13 минометов
- 3 крылатые ракеты
- 3 танка
- 3 противотанковых ракетных комплекса
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2 вертолета
- 2 пункта управления
- 2 единицы специальной техники.
В ВМС ВСУ добавляют, что окончательные потери врага уточняются.
Кроме того, военные сообщают, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по 1 августа 2023 года было уничтожено около 246 690 российских бойцов личного состава, более 4216 танков и 8205 боевых машин, более 4839 артиллерийских систем, 315 самолетов, 311 вертолетов, более 4027 БПЛА, 1347 крылатых ракет, 18 кораблей и более 7324 единиц автомобильной техники.
Фокус сообщал 1 августа, что российские войска за последние несколько дней потеряли больше единиц техники, чем ВСУ. Так ВС РФ потеряли 56 единиц техники, в то время как украинская армия — 26. В частности, украинские Силы обороны продолжают систематически истреблять российскую артиллерию, а именно "Гиацинты", "Гвоздики" и "Тюльпаны", а также противовоздушную оборону.
Фокус писал 1 августа, что Минобороны РФ обвинили Вооруженные силы Украины в атаке на их патрульные катера морскими дронами. По версии российского ведомства, несколько украинских безэкипажных катеров были замечены в 340 километрах юго-западнее Севастополя и нацелены на Черноморский флот. Российским патрульным кораблям якобы удалось уничтожить украинские объекты.