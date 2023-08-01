Силы обороны за сутки уничтожили 22 единицы техники ВС РФ на Таврийском направлении, — генерал
ВСУ, в частности, ликвидировали 7 артиллерийских систем и минометов, а также одно средство ПВО оккупантов, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
На Таврическом направлении артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток выполнили 425 огневых задач. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"За сутки было уничтожено 22 единицы военной техники противника", — написал он.
Украинскими защитниками было уничтожено:
- 3 ББМ;
- 7 единиц артиллерийских систем и минометов;
- 1 РСЗО;
- 1 единица средств ПВО;
- 1 БпЛА;
- 9 единиц автомобильной и специальной техники
Тарнавский добавил, что также было уничтожено 5 складов боеприпасов российских захватчиков.
Напомним, что 1 августа сообщалось, что по данным проекта Oryx Россия теряет больше техники, чем Силы обороны Украины, которые продолжают вести контрнаступление. Так, российская армия в период с 29 по 31 июля осталась без 56 единиц техники, тогда как ВСУ — без 26. Сообщалось, что за последние месяцы оккупанты больше всего теряют артиллерию калибра 203 и 240 мм, 152-мм калибра и 122-мм калибра. Меньше потерь приходится на 100 и 82-мм калибры.
Также 1 августа в ВМСУ сообщили, что россияне потеряли за июль 2023 года десятки квадрокоптеров, боевых бронированных машин, автомобильной техники, артсистем и авиации. Общие потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оцениваются Генштабом почти в 247 тысяч.