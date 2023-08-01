Новое детище Excalibur International: что известно о тактическом комплексе KHAN

Ракетный комплекс KHAN средней дальности предназначен для ударов по стратегически и тактически важным целям. Масса боеголовки составляет 470 кг, а дальность полета ракеты, как утверждают разработчики, — до 280 км.

Оборонная компания Excalibur International представила на выставке IDEF 2023 в Стамбуле тактическую баллистическую ракетную систему средней дальности KHAN. Турецкие разработчики утверждают, что ракета средней дальности имеет радиус действия в несколько сотен километров и поэтому может эффективно поражать стратегически и тактически важные цели. О том, что представляет собой новый комплекс от Excalibur International пишут обозреватели Military Leak.

Сообщается, что комплекс KHAN вооруженный ракетами класса "земля-земля" предназначен способен эффективно поражать такие важные цели, такие как командные пункты, системы ПВО, ракетные и артиллерийские комплексы или элементы важнейшей военной инфраструктуры, даже в глубоком тылу противника. Благодаря новейшим технологиям целеуказания и наведения система не нуждается в дополнительной поддержке со стороны радиолокационных систем, метеорологических датчиков и подобного оборудования.

Характеристики комплекса KHAN

Турецкий тактический ракетный комплекс KHAN имеет пусковую установку весом 35 т, при этом двигатель мощностью в 525 л.с. обеспечивает максимальная скорость по шоссе достигает 70 км в час и автономный запас хода до 1000 км.

Все компоненты системы, такие как пусковые установки, командные пункты, системы перезарядки и сервисного обслуживания, размещаются на шасси Tatra Force производства чешской компании Tatra Trucks.

Ракета имеет внушительные характеристики:

диаметр — 610 мм;

масса — 2500 кг;

дальность действия — от 80 до 280 км;

боеголовка — 470 кг;

"Система наведения ракеты, сочетающая в себе точность GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (Global Navigation Satellite System) с инерциальной навигационной системой (INS), является не чем иным, как передовым достижением", — пишут обозреватели.

Использование точечных и бесконтактных взрывателей повышает универсальность этого оружия, позволяя применять различные стратегии атаки и поражения целей. Точность ракеты KHAN, как утверждают разработчики, также заслуживает высокой оценки — вероятность круговой ошибки достигает 10 м.

Напомним, турецкая компания ASELSAN впервые представила систему противовоздушной и противоракетной обороны ЗРПК GÜRZ. Система оснащена 35-ми зенитной пушкой, способной вести огонь программируемыми боеприпасами ATOM, а также четырьмя пусковыми установками ракет Gokdogan и Bozdogan.