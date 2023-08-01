"Внесли революционный компонент": эксперт рассказал, как Украина и РФ применяют дроны, — CNN

По словам доктора Джеймса Роджерса, советника по беспилотным системам ООН и НАТО, союзники отказываются поставлять дальнобойные системы Киеву, но на вооружении ВСУ есть свои собственные, такие как UJ22. Эти дроны уже создают угрозу на территории РФ.

Советник ООН, НАТО и британского парламента по части БПЛА доктор Джеймс Роджерс рассказал о роли дронов в войне в Украине — будь то вооруженные квадрокоптеры или более мощные барражирующие боеприпасы, которые наносят ущерб на расстоянии нескольких километров. Об этом сообщает CNN.

Джеймс Роджерс

Война в Украине стала ужасающей витриной, демонстрирующей военные возможности беспилотных летательных аппаратов. Полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину положило начало повсеместному распространению боевых беспилотных технологий, и в будущем это станет важной составляющей всех военных кампаний.

Нет какого-то универсального определения дронов, поскольку их множество. Общее у всех модификаций одно — ими управляют удаленно. Прежде БПЛА применялись в отношении стран, у которых не было собственных беспилотных систем, например в Ираке или Афганистане.

Оператор БПЛА в Афганистане

Война в Украине уникальна в том смысле, что это война дронов против других дронов. Обе стороны конфликта применяют очень похожие беспилотные системы, чтобы с их помощью добиться военного преимущества и удержать это преимущество удержать.

Дроны Украины и РФ Фото: Скрин видео Дроны Украины и РФ Дроны Украины и РФ

Три основные категории дронов:

квадракоптеры, гражданские дроны, которые все могут приобрести в интернете, их широко применяют в Украине

более крупные барражирующие боеприпасы (Shahed 136), которые пролетают тысячи километров; их отправляют партиями;

самые крупные из ныне существующих дронов (Bayraktar TB2), которые могут находиться в полете длительное время, около суток. Они были достаточно эффективны в Украине, по меньшей мере, в первое время войны.

Дроны, которые применяются в Украине Дроны, которые применяются в Украине Дроны, которые применяются в Украине

Как дроны используются в войне?

Дроны определенно внесли революционный компонент в военные действия, считает Роджерс, — это точность целенаведения.

Силы обороны Украины в своих операциях применяют множество гражданских дронов. Их отправляют в районы, где преобладают военные цели, а квадрокоптеры, в свою очередь, отправляют точные координаты артиллерийским расчетам. В некоторых случаях к гражданским драном крепятся мины — и получаются элементарные системы точечного наведения.

Оператор БПЛА

Россия же большей частью применяет барражирующие боеприпасы, которые преимущественно поставлялись из Ирана. Shahed 136 атаковали одновременно большим количеством, чтобы перегрузить украинские ПВО, у Украины же попросту нет столько вооружений.

НАТО и союзники отказываются поставлять дальнобойные системы Киеву, но на вооружении ВСУ есть свои собственные, такие как UJ22, и эти дроны уже создают угрозу на территории РФ.

Дроны и информационная война

По словам Роджерса, РФ могла сама устроить взрывы возле Кремля, чтобы в дальнейшем наносить больше "ударов возмездия".

Еще одно применение — документирование военных преступлений, сбор доказательной базы, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Дрон фиксирует военные преступления в Украине

Напомним, что аналитики DeepState опубликовали статистику зафиксированного использования FPV-дронов на передовой. На основе мониторинга публикаций в украинских и российских источниках обозреватели установили, что процентное соотношение применения БПЛА составляет 58,25% к 41,75% в пользу ВСУ.

Также сообщалось, что зенитчики ВСУ сбили БПЛА "Ланцет" за 3 млн рублей из стрелкового оружия.