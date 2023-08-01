С начала войны армия РФ повредила в Украине 274 культурных памятника, — ЮНЕСКО
По состоянию на конец июля точно известно о повреждении 117 религиозных объектов, 27 музеев, 98 исторических зданий, 19 памятников, 12 библиотек и архива.
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года, международная организация ЮНЕСКО подтвердила повреждение 274 объектов культуры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что ЮНЕСКО все еще проводят предварительную оценку ущерба, нанесенного российскими захватчиками.
"Организация также разрабатывает вместе с партнерами механизм независимой скоординированной оценки данных в Украине, включая анализ спутниковых снимков, в соответствии с положениями Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года", — сказано в сообщении.
ЮНЕСКО сообщает, что по состоянию на 26 июля 2023 года подтвердила повреждение с 24 февраля 2022 года 274 объектов:
- 117 религиозных объектов;
- 27 музеев;
- 98 зданий, имеющих историческую или художественную ценность;
- 19 памятников;
- 12 библиотек;
- 1 архив.
Также в организации подтвердили, что армия РФ повредила культурные объекты в 14 областях Украины, больше всего задокументировано повреждений в Донецкой области.
Количество поврежденных объектов культуры по областям:
- Донецкая область — 78 объектов;
- Харьковская область — 55 объектов;
- Киевская область — 38 объектов;
- Луганская область -33 объекта;
- Черниговская область -17 объектов;
- Запорожская область — 12 объектов;
- Сумская область — 12 объектов;
- Одесская область — 8 объектов;
- Николаевская область — 8 объектов;
- Херсонская область — 6 объектов;
- Житомирская область — 3 объекта;
- Винницкая область — 2 объекта;
- Днепропетровская область — 1 объект;
- Львовская область — 1 объект.
К слову, 29 июля в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля.
Российские оккупанты ночью 23 июля осуществили массированный ракетный удар по Одессе. Пострадали жилые дома, здание администрации, Дом ученых и Спасо-Преображенский собор УПЦ. Один человек погиб, 22 получили ранения, 14 граждан, трое из которых — дети, были госпитализированы в больницу. Также, во время российского обстрела Одессы в ночь на 23 июля, враг фактически уничтожил алтарную часть Спасо-Преображенского собора. Ее придется сносить.