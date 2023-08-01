"Пусть молятся": Лукашенко заявил, что обиженные "вагнеровцы" могли бы "вломить" по Польше

По словам лидера Беларуси, бойцы ЧВК "Вагнер" уже не "простят" полякам поставки оружия в Украину. Лукашенко убежден, что в Варшаве его должны благодарить за удержание разъяренных наемников.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил о давлении ЧВК "Вагнер" из-за желания наемников пойти на польские города. Об этом 1 августа сообщили в BELTA.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. Это им не простят", — сказал он.

Политик подчеркнул, что власти Польши якобы должны его благодарить за "приглашение" российских наемников. Он отметил, что в целом под контролем вражеской ЧВК сейчас находятся более 30 тысяч бойцов.

"Это ребята, заряженные на войну, обиженные... Много покалеченных, погибших... Они, что, простят? Так пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас просочились бы туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть поблагодарят", — заявил Лукашенко.

Напомним, 23 июля во время встречи с президентом РФ Александр Лукашенко иронично отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" давят на него и "просятся на Запад", в частности "на экскурсию в Варшаву и Жешув".

В Министерстве внутренних дел Польши ответили на заявление лидера Беларуси. В польском МВД пообещали "принять потенциальных "туристов" как положено".