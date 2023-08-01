Первая страна НАТО закрыла свое посольство в РФ: Москва пообещала ответить

Флаг Исландии сняли с флагштока на здании посольства в российской столице. А личные вещи сотрудники дипмиссии вывезли в минувшие выходные.

1 августа Исландия стала первой страной НАТО, официально приостановившей деятельность своего дипломатического представительства на территории России. Об этом сообщает Sky News.

Официальный Рейкьявик объявил о намерении закрыть свое посольство еще в начале июня. Но оно вступило в силу только во вторник 1 августа.

Представители Исландии также попросили РФ сократить и свое дипломатическое представительство в Рейкьявике.

Посольство Исландии появилось в Москве с момента обретения независимости в 1944 году. Оно не работало только короткий период времени в 1950-х годах, когда торговля между странами была приостановлена.

Вместе с тем Рейкьявик настаивает, что закрытие посольства не связано с разрывом дипломатических отношений.

По словам министра иностранных дел Исландии Тордиса Гюльфадоттира, восстановление нормальных отношений с Россией будет зависеть от решений, принимаемых Кремлем.

Утром 1 августа флаг Исландии был снят с флагштока на дипломатическом здании в Москве, также были демонтированы вывески. Личные вещи сотрудники дипмиссии вывезли в минувшие выходные.

"Нынешней положение просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России", — сказала она.

В ответ на закрытие МИД РФ заявил, что такие действия "разрушают" сотрудничество между странами.

По словам дипломатов, все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно повлекут за собой ответ.

Напомним, что ВС РФ готовы усилить боеспособность армии Алжира. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Также сообщалось, что в США раскритиковали ядерные угрозы Кремля в случае успеха ВСУ как "бездумные и безответственные".