В Черном море после "неудачной" атаки дронов корабль РФ просит об эвакуации, — СМИ

В перехваченном разговоре между экипажами вертолетов Ка-29, задействованных в эвакуации, и береговыми авиационными службами передаются текущие координаты кораблей и уточняется количество пострадавших.

Российское Министерство обороны 1 августа сообщило о "безуспешной" атаке 3-х морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км от Севастополя. В оборонном ведомстве отчитались, что все дроны уничтожили. Как пишет "Бабель", по одному из российских кораблей могло быть попадание и есть пострадавшие.

Российские военные заявили, что среди атакованных судов был контейнеровоз Sparta-IV, который, по данным Naval News и наблюдателей, возил из Сирии оружие. Его капитан Алексей Терещенко в июне 2023 года получил от Службы безопасности Украины подозрение.

По информации источника издания в секторе безопасности и обороны, сейчас российские моряки одного из российских кораблей просят об эвакуации пострадавших. Эта информация опровергает утреннее заявление МО РФ об "успешном" отражении атаки дронов.

В перехваченном разговоре между экипажами вертолетов Ка-29, которые задействованы в эвакуации, и береговыми авиационными службами указываются координаты судов и количество пострадавших. Речь идет об 1 погибшем и 5 раненых. Кроме этого на записи говорится о том, что судну нужен пограничник для "растаможки". Что именно хотят "растаможить", не уточняется.

Следует отметить, что РФ называет контейнеровоз гражданским, но источник сообщил, что на судне находятся военные и есть крупнокалиберное оружие — это является грубым нарушением международного морского права.

Какой именно корабль пострадал от атаки — неизвестно.

В РФ обвинили ВСУ в атаке на их патрульные катера Черноморского флота к юго-западу от Севастополя. Считают, что были использованы морские дроны. Отдельно в Минобороны РФ отметили, что российским патрульным кораблям удалось якобы уничтожить украинские объекты.

Напомним, что аэроразведка теробороны помогла артиллерии ВСУ уничтожить склад боекомплекта. Бойцы ТРО зафиксировали тайник БК оккупантов и отправили координаты украинским артиллеристам, которые и ликвидировали объект.

Ранее сообщалось, что "Черные запорожцы" сбросили гранату на склад БК вблизи Угледара. Возгорание впоследствии спровоцировало значительную детонацию боеприпасов.