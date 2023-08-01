Аэроразведка теробороны помогла артиллерии ВСУ уничтожить склад боекомплекта (видео)

Тероборона сумела зафиксировать тайник боеприпасов и впоследствии отправила координаты украинским артиллеристам, которые и ликвидировали объект.

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Расчеты 66 бригады ликвидировали склад боекомплекта российских войск, который был спрятан в лесополосе на Лиманском направлении. Подробности сообщили в пресс-службе в Facebook подразделения.

Захватчики решили спрятать боеприпасы в лесополосе, где их трудно углядеть, поскольку вокруг их позиции сплошные поля. Все аэроразведка 88-го батальона теробороны сумела зафиксировать тайник. Впоследствии координаты получили украинские артиллеристы и ликвидировали объект.

"Наши ребята умеют "зажигать"", — говорится в заметке.

Уничтожение складов БК России

Украинские военные 1 августа, как сообщили в соцсетях, взорвали склад с боекомплектом ВС РФ в Херсонской области. Ликвидация объекта состоялась в селе Рыбальче.

В оккупированном Крыму в результате диверсии российские морпехи остались без склада БК. После взрыва на место происшествия в Казачьей бухте отправились несколько карет скорой помощи, а местные жители слышали, как детонировали боеприпасы. Происшествие произошло 29 июля.

"Черные запорожцы" сбросили гранату на склад боеприпасов вблизи Угледара. Бойцы аэросведки ВСУ применили дрон и сбросили гранату на грузовик. Возгорание впоследствии спровоцировало значительную детонацию боеприпасов.

Напомним, 1 августа РСЗО HIMARS ударили по российским войскам на острове Джарылгач в Черном море. По данным Центра Национального Сопротивления, российские оккупанты пытались укрыться от ударов РСЗО в зарослях и тренировочных окопах на оккупированном острове. Эта заповедная зона расположена в 70 км от Херсона.