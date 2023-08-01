"Нож в спину": Венгрия вывезла "этнических венгров" из РФ, чтобы дискредитировать Украину, — СМИ

По словам дипломатических источников, только один из перевезенных с России пленных является гражданином Венгрии, но всех их запугивали судом за дезертирство и убеждали оставаться за границей.

Правительство Венгрии сотрудничало с РФ для перевозки одиннадцати пленных украинских бойцов. Об этом говорится в материале The Kyiv Independent, опубликованном 1 августа.

Со ссылкой на неназванный источник в издании сообщили, что пленных доставили на территорию Венгрии через Турцию, ведь все авиасообщение между страной-агрессором и Евросоюзом были прекращены. Оставались ли они в течение какого-то времени в Турции — неизвестно.

"Трудно представить, чтобы высшее руководство страны не знало об этой операции. Мы уверены, что они об этом знали, и эта работа была разрешена на самом высоком уровне", — подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский убежден, что перевозка пленных была согласована с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Источники медиа рассказали, что главной целью тайной операции была публичная дискредитация Украины. Организаторы перевозки бойцов стремились создать образ "этнических венгерских солдат", которых заставляют воевать.

По данным СМИ, несмотря на венгерское звучание фамилии, только один из пленных говорит на венгерском языке и является гражданином Венгрии, все остальные — члены русинской общины, которые говорят на диалекте украинского языка.

"Нас волнует то, что мы не слышим этих людей, что именно эти люди не высказывают своей позиции", — отметил представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности Александр Кононенко.

Дипломатические источники сообщили, что венгерская сторона пыталась убедить пленных украинцев, что в случае возвращения на Родину их вернут на передовую или будут судить как дезертиров. Неназванный собеседник издания рассказал, что на бойцов даже давили, чтобы они приняли гражданство Венгрии.

Представитель МИД подчеркнул, что Венгрия на фоне усилий ЕС по изоляции РФ наоборот развивает сотрудничество со страной-агрессором.

"Сейчас Россия пытается разорвать Украину на куски. Поэтому ударить ножом в спину Украине в самый тяжелый период ее истории — это худшее, что может сделать иностранное правительство. Но еще хуже, если это сделает сосед", — подчеркнул Николенко.

Напомним, 9 июня стало известно, что Венгрии передали 11 украинских военнопленных. В СМИ сообщали, что вице-премьер страны по церковным делам Жолт Шемьен якобы сам договорился с РПЦ, и в правительстве об операции не знали.

По данным неназванных источников "РБК-Украина", в РПЦ уже обсуждают визит венгерских чиновников 8-11 августа. Целью запланированной встречи собеседник издания назвал переговоры о передаче еще одной группы украинских военнопленных "венгерского происхождения".